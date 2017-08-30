Внаслідок ДТП у Львові постраждав 5-річний хлопчик

Внаслідок ДТП у Львові постраждав 5-річний хлопчик

17:00 30.08.2017
Внаслідок ДТП у Львові постраждав 5-річний хлопчик

Дорожньо-транспортна пригода сталась по вулиці Вороного у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, коли водій автомобіля «Міцубіші Ланцер», 24-річний львів’янин, пригальмував, пропускаючи хлопчика, котрий переходив проїзну частину, у його автомобіль ззаду в’їхав «Мерседес», яким керував 37-річний мешканець Львова. Після удару «Міцубіші» проїхав вперед та наїхав на 5-річного пішохода. Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії, призначено експертизи.

За матеріалами відділу комунікації поліції Львівської області

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