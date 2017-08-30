На Сумщині відвідувачі кафе побили поліцейського

На Сумщині відвідувачі кафе побили поліцейського

19:00 30.08.2017
На Сумщині відвідувачі кафе побили поліцейського

П’ятеро відвідувачів одного з Глухівських кафе, котрих було затримано за хуліганські дії та побиття працівника поліції, виявились особами з чималим кримінальним «стажем». В рамках відкритого кримінального 
провадження слідчі встановили причетність кожного з них щонайменше
до двох, а то й більше злочинів: грабежі, тілесні ушкодження, крадіжки, 
незаконне зберігання зброї.

До чергової частини Глухівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з кафе-барів райцентру спалахнула бійка. На місце події негайно виїхали група швидкого реагування та слідчо-оперативна група
поліції. Прибувши на місце конфлікту, поліцейські встановили: нетвереза компанія відвідувачів влаштувала в кафе сварку. Адміністрація та обслуговуючий персонал змушені були припинити роботу. Аби угамувати дебоширів, до них з відповідним зауваженням підійшов працівник поліції, що перебував неподалік. Однак, 
всупереч законним вимогам правоохоронця, компанія влаштувала бійку. В результаті правоохоронець був госпіталізований з травмами голови, а затриманих громадян співробітники поліції доправили до відділку.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками 
ч.ч.3, 4 ст. 296 КК України (хуліганство), в рамках якого провели ряд 
слідчих та оперативно-розшукових дій. В результаті з‘ясувалось, 
що кожен з затриманих не лише має у своєму минулому багатий 
кримінальний «досвід», але й причетний до скоєння злочинів, 
вчинених на території Глухова та прилеглих населених пунктів.

Так, один з затриманих, 28-річний чоловік, пограбував у Глухові 
місцевого жителя, відкрито відібравши у того сумку, чим заподіяв 
збитків на суму близько 4 тисяч гривень. Другий, 27-річний зловмисник, 
неодноразово потрапляв у поле зору працівників поліції та вже перебував 
під слідством за вчинення ряду злочинів - крадіжки, пограбування
побиття громадян. Разом з двома приятелями, теж учасниками подій в
кафе-барі, він дебоширив у громадських місцях та вчиняв опір 
працівникам поліції, погрожуючи їм скорою розправою. Ще один з 
затриманих, 43-річний громадянин іншої держави, зберігав без
відповідного дозволу револьвер. Полісмени вилучили зброю та 17 
патронів до неї, й направили «знахідку» на експертне дослідження.

«Слідчим управлінням обласної поліції за вказаними фактами проводиться досудове розслідування, - коментує хід слідства начальник відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області Вадим Теличко. - Наразі всі п‘ятеро зловмисників затримані й перебувають під вартою. Щодо них відкриті кримінальні провадження, в рамках яких перевіряється причетність фігурантів до скоєння інших 
аналогічних злочинів як в самому Глухові, так і на території держави».

За матеріалами відділу комунікації поліції Сумської області

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