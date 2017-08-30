На Сумщині відвідувачі кафе побили поліцейського
На Сумщині відвідувачі кафе побили поліцейського
П’ятеро відвідувачів одного з Глухівських кафе, котрих було затримано за хуліганські дії та побиття працівника поліції, виявились особами з чималим кримінальним «стажем». В рамках відкритого кримінального
провадження слідчі встановили причетність кожного з них щонайменше
до двох, а то й більше злочинів: грабежі, тілесні ушкодження, крадіжки,
незаконне зберігання зброї.
До чергової частини Глухівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з кафе-барів райцентру спалахнула бійка. На місце події негайно виїхали група швидкого реагування та слідчо-оперативна група
поліції. Прибувши на місце конфлікту, поліцейські встановили: нетвереза компанія відвідувачів влаштувала в кафе сварку. Адміністрація та обслуговуючий персонал змушені були припинити роботу. Аби угамувати дебоширів, до них з відповідним зауваженням підійшов працівник поліції, що перебував неподалік. Однак,
всупереч законним вимогам правоохоронця, компанія влаштувала бійку. В результаті правоохоронець був госпіталізований з травмами голови, а затриманих громадян співробітники поліції доправили до відділку.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками
ч.ч.3, 4 ст. 296 КК України (хуліганство), в рамках якого провели ряд
слідчих та оперативно-розшукових дій. В результаті з‘ясувалось,
що кожен з затриманих не лише має у своєму минулому багатий
кримінальний «досвід», але й причетний до скоєння злочинів,
вчинених на території Глухова та прилеглих населених пунктів.
Так, один з затриманих, 28-річний чоловік, пограбував у Глухові
місцевого жителя, відкрито відібравши у того сумку, чим заподіяв
збитків на суму близько 4 тисяч гривень. Другий, 27-річний зловмисник,
неодноразово потрапляв у поле зору працівників поліції та вже перебував
під слідством за вчинення ряду злочинів - крадіжки, пограбування,
побиття громадян. Разом з двома приятелями, теж учасниками подій в
кафе-барі, він дебоширив у громадських місцях та вчиняв опір
працівникам поліції, погрожуючи їм скорою розправою. Ще один з
затриманих, 43-річний громадянин іншої держави, зберігав без
відповідного дозволу револьвер. Полісмени вилучили зброю та 17
патронів до неї, й направили «знахідку» на експертне дослідження.
«Слідчим управлінням обласної поліції за вказаними фактами проводиться досудове розслідування, - коментує хід слідства начальник відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області Вадим Теличко. - Наразі всі п‘ятеро зловмисників затримані й перебувають під вартою. Щодо них відкриті кримінальні провадження, в рамках яких перевіряється причетність фігурантів до скоєння інших
аналогічних злочинів як в самому Глухові, так і на території держави».
За матеріалами відділу комунікації поліції Сумської області