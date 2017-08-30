Посадовці на Луганщині наживалися на померлих

Посадовці на Луганщині наживалися на померлих

19:30 30.08.2017
Посадовці на Луганщині наживалися на померлих

Оперативники Управління захисту економіки в Луганській області Нацполіції спільно з працівниками Центрального управління СБУ в районі проведення Антитерористичної операції та слідчі обласної поліції задокументували злочинну діяльність керівника одного із територіальних управлінь Пенсійного фонду в Луганській області та керівника управління соціального захисту населення однієї з міськрад області.

Посадовці оформляли документи та нарахування пенсійні виплати на померлих осіб. За такою схемою фігуранти привласнили понад 600 тисяч гривень бюджетних коштів.

Правоохоронці провели ряд обшуків на робочих місцях та за місцем проживання службовців. В ході проведення обшуків працівники УЗЕ в Луганській області Нацполіції вилучили 20 пенсійних справ, які були відкриті на померлих громадян та на які здійснювалася виплата пенсій та понад 50 копій паспортів з ідентифікаційними кодами.

Посадовцям загрожує покарання передбачене ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України

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