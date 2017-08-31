На Закарпатті затримали групу контрабандистів

Поліція провела санкціоновані обшуки у восьми населених пунктах на Закарпатті. Вилучено велику партію конопель і готової марихуани, здобуті злочинним шляхом валютні кошти, автомобілі, зброю, цигарки контрабандного походження. За даним фактом поліція проводить досудове розслідування.

Працівники слідчого управління Закарпатської поліції спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки поліції та працівниками УСБУ області здійснили санкціоновані судом обшуки в оселях осіб, які проходять по кримінальному провадженню за виготовлення й збут наркотичних засобів. Загалом обшуки проводилися у восьми населених пунктах Виноградівського й Берегівського районів.

Під час обшуків у членів цієї злочинної групи правоохоронці вилучили велику партію наркотичних засобів, здобуті від продажу наркотиків грошові кошти в закордонній валюті, 3 автомобілі, цигарки контрабандного походження тощо.

Зокрема, вилучено 141 рослину конопель (кожна висотою 2,5-3 метри), півкілограма готової для вживання марихуани, зрошувальну систему для вирощування конопель, 15 мільйонів угорських форинтів, 10000 доларів США, 9390 євро, ювелірні вироби, 3 джипи марок «TOYOTA Land Cruiser», «Lexus», «Mercedes», два мотоцикли марки «BMW» і «Suzuki». А ще – гранату РГД-5, мисливську рушницю, ніж типу мачете, маски з вирізами для очей. Під час обшуків знайдено також 7430 пачок цигарок без акцизних марок. Мали затримані й спеціальні фасувальні пакети, які приховують від службових собак запах марихуани.

Лише від збуту даної партії марихуани наркоділки могли б заробити близько півтора мільйона гривень.

За даним фактом слідче управління ГУНП в Закарпатській області розслідує кримінальне провадження, розпочате за ст.307 (Незаконне виготовлення й збут наркотичних засобів), 310 (Незаконний посів або вирощування конопель) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Лише за наркотики фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Розслідування у справі триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників даної злочинної групи.

За матеріалами відділу комунікації поліції Закарпатської області