На Харківщині чоловік влаштував газопереробне підприємство у себе на подвір'ї
На Харківщині чоловік влаштував газопереробне підприємство у себе на подвір'ї
Фактично правопорушник в домашніх умовах створив міні-підприємство
з виробництва паливно-мастильних матеріалів з викраденого
з газорозподільчої мережі природнього газу. Сума завданого збитку
складає близько 2 мільйонів гривень.
До чергової частини Валківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що нібито в одному з селищ району чоловік здійснює крадіжку газу.
За адресою для перевірки виїхала слідчо-оперативна група Валківського
відділу поліції. Під час огляду на території двору виявлений факт втручання
в газову мережу шляхом порушення цілісності конструкції газопроводу.
Також по всій території домоволодіння за допомогою полімерних труб
виконана газова розвідка до газових приладів.
Окрім цього в гаражі виявлено обладнання, зовні схоже на обладнання для переробки природного газу в рідкі вуглеводороди.
39-річний правопорушник під час опитування продемонстрував неабиякі професійні знання та навички в газопереробній галузі, але на питання слідчих з приводу розкрадання відмовився надавати будь-які пояснення.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, що передбачає
позбавлення волі на строк до 6 років. Опитані свідки, призначені
відповідні експертизи. Слідство триває.
За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області