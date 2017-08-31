На Харківщині чоловік влаштував газопереробне підприємство у себе на подвір'ї

Фактично правопорушник в домашніх умовах створив міні-підприємство

з виробництва паливно-мастильних матеріалів з викраденого

з газорозподільчої мережі природнього газу. Сума завданого збитку

складає близько 2 мільйонів гривень.

До чергової частини Валківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що нібито в одному з селищ району чоловік здійснює крадіжку газу.

За адресою для перевірки виїхала слідчо-оперативна група Валківського

відділу поліції. Під час огляду на території двору виявлений факт втручання

в газову мережу шляхом порушення цілісності конструкції газопроводу.

Також по всій території домоволодіння за допомогою полімерних труб

виконана газова розвідка до газових приладів.

Окрім цього в гаражі виявлено обладнання, зовні схоже на обладнання для переробки природного газу в рідкі вуглеводороди.

39-річний правопорушник під час опитування продемонстрував неабиякі професійні знання та навички в газопереробній галузі, але на питання слідчих з приводу розкрадання відмовився надавати будь-які пояснення.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, що передбачає

позбавлення волі на строк до 6 років. Опитані свідки, призначені

відповідні експертизи. Слідство триває.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області