На Дніпропетровщині за добу розкрили три жорстокі вбивства

Для встановлення підозрюваних у вбивстві трьох осіб були задіяні всі служби поліції – оперуповноважені, слідчі, кінологи, дільничні та патрульні.

Вбивство у Новокодацькому районі обласного центру було скоєно з особливим цинізмом – потерпілого не лише застрелили з рушниці, а й розчленували, а потім намагалися спалити. Оперативники карного розшуку вирахували чоловіка, який міг скоїти це вбивство - підозра у скоєнні злочину впала на одного з жителів району. Вони орієнтували патрульних поліцейських на розшук підозрюваного. Патрульні опитали понад 20 осіб, які могли знати, де знаходиться розшукуваний, опрацювали всі можливі місця його перебування. В результаті вже за кілька годин поблизу цвинтаря поліцейські помітили підозрілого чоловіка. Той занервував і спробував втекти, але правоохоронці не дали йому такої змоги. 42-річного підозрюваного доставили до Новокодацького відділення поліції м. Дніпра. Зараз з ним працюють слідчі.

У с. Адамівка Криничанського району Дніпропетровської області 20-річний молодик зарізав пенсіонера за електроінструмент та алюмінієві бідони. Також він заволодів стареньким «ВАЗом» потерпілого, але з’їхав на автівці в кювет, де й залишив її. Поліцейськими встановлено, що підозрюваний молодий чоловік став на злочинний шлях ще у 8-му класі. З того часу він постійно потрапляв у поле зору поліцейських за скоєння численних крадіжок металевих виробів, електроінструменту та мопеду на території району. Звільнившись з місць позбавлення волі хлопець підробляв тим, що допомагав пенсіонеру по господарству. У день вбивства він прийшов до чоловіка у стані наркотичного сп’яніння з метою крадіжки. Зустрівши опір, вдарив потерпілого ножем.

Ще одне вбивство у м. Дніпрі сталося 21 серпня. 45-річний чоловік близько опівночі вийшов до аптеки. Його тіло з трьома ножовими пораненнями у груди виявили поліцейські, які патрулювали район. Для розкриття цього злочину правоохоронцям знадобилося трохи більше тижня. Для встановлення обставин події вони обійшли найближчі будинки та двори, опитали десятки свідків. Завдяки цьому, 30 серпня за скоєння вбивства поліцейські затримали та доставили до Соборного відділення поліції 22-річного підозрюваного.

Наразі всім трьом зловмисникам оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 та 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За матеріалами відділу комунікації поліції Дніпропетровської області