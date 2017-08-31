Як у Львові працівник міграційної служби паспортами торгував

Поліцейські встановили, що 9 тисяч гривень вимагали службовці одного з районних відділень Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області за прискорення видачі закордонного біометричного паспорта.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції викрили схему системного одержання неправомірних вигод посадовцями міграційної служби.

До даної схеми входили головний спеціаліст та керівник одного з районних міграційних відділів міста Львів.

За прискорення виготовлення та видачі закордонного паспорту головний спеціаліст вимагав 9 тисяч гривень з яких частина неправомірної вигоди призначалася для керівника районного відділу міграційної служби.

Оперативники УЗЕ у Львівській області Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури Львівської області затримано фігуранта у робочому кабінеті під час отримання 9 тисяч гривень хабара.

Слідчими обласного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України