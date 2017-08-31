За крадіжку на Закарпатті затримали двох підлітків

У селі Шенборн двоє 17-річних хлопців викрали з будинку місцевого жителя майно, на загальну суму 11 тисяч гривень. Поліція Мукачівського району затримала їх, крадені речі повернуті власникові, юнакам оголошено про підозру у скоєнні ними кримінального правопорушення.



Двоє жителів села Шенборн, віком 17 років, підозрюються у вчиненні крадіжки з будинку односельця. В ході розслідування справи правоохоронці встановили, що розбивши скло у будівлі, хлопці проникли всередину, звідки викрали два велосипеди, плазмовий телевізор та колонки.

"Крадене майно мукачівці продали. Згідно висновку експерта, загальна сума завданих потерпілому збитків становить 11 тисяч гривень. Крадені велосипеди, телевізори та техніку поліція вилучила від третіх осіб та повернула власникові, – розповідає старший слідчий Мукачівського районного відділення. – Своїми умисними діями неповнолітні вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення, вчинене групою осіб. Станом на тепер їм повідомлено про підозру. Розслідування у справі триває".

За матеріалами відділу комунікації поліції Закарпатської області