Внаслідок ДТП у Києві загинув мотоцикліст

Внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла від отриманих травм загинув водій двоколісного транспорту. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні близько 01:20 на вулиці Столичне шосе відбулося зіткнення автомобіля «Шевроле» із мотоциклом «Кавасакі»: попередньо встановлено, що транспортні засоби рухалися у попутному напрямку. Коли «Шевроле» призупинилося і повертало ліворуч, мотоцикл, який прямував позаду, врізався у бік іномарки.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм мотоцикліст, 1979 року народження, помер, а 43-річного водія «Шевроле» оглянули в медичному закладі лікарі і не госпіталізовували: у нього забої тіла. Пасажирка автівки не постраждала.

Неподалік від місця ДТП виявлені камери спостереження, записи із який будуть вилучені у встановленому порядку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють механізм і причини автопригоди, будуть проведені всі слідчі дії та експертизи.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва