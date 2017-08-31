У Дніпрі патрульні затримали підозрюваного у вбивстві

30 серпня патрульні екіпажі отримали орієнтування про те, що у місті розшукується громадянин, який ймовірно причетний до вбивства людини. Кілька днів тому в Дніпрі виявили жахливу знахідку на вулиці Берінга – обгорілий обезголовлений тулуб чоловіка.

Поліцейські негайно розпочали розшук убивці. Слідчі вирахували, що до цього злочину може бути причетний один із мешканців вулиці неподалік. Патрульні опитали понад 70 людей, які могли мати інформацію про підозрюваного, перевіряли прилеглу територію. І це дало результат.