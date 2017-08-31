У Дніпрі патрульні затримали підозрюваного у вбивстві
У Дніпрі патрульні затримали підозрюваного у вбивстві
30 серпня патрульні екіпажі отримали орієнтування про те, що у місті розшукується громадянин, який ймовірно причетний до вбивства людини. Кілька днів тому в Дніпрі виявили жахливу знахідку на вулиці Берінга – обгорілий обезголовлений тулуб чоловіка.
Поліцейські негайно розпочали розшук убивці. Слідчі вирахували, що до цього злочину може бути причетний один із мешканців вулиці неподалік. Патрульні опитали понад 70 людей, які могли мати інформацію про підозрюваного, перевіряли прилеглу територію. І це дало результат.
Приблизно о 13-й годині неподалік кладовища на вулиці Сумській 2 патрульних екіпажі помітили невідомого, який був схожий за прикметами на підозрюваного. Побачивши поліцейських громадянин різко змінив напрямок руху й намагався втекти від охоронців порядку. Проте вони затримали чоловіка. Той зізнався в тому, що це саме він винен у жахливому злочині. Патрульні викликали групу карного розшуку та доставили затриманого до Новокодацького відділку поліції.