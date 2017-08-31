На Луганщині одразу в двох ДТП постраждали діти

Поліцейські Луганщини, відповідальні за безпеку дорожнього руху,

продовжують фіксувати сумні факти ДТП за участю неповнолітніх,

які стаються через безвідповідальність дорослих.

В Новопсковському районі водій автомобілю ВАЗ на великій швидкості

наїхав на припарковану іномарку "FolkswagenPassat". У ВАЗі знаходились

діти – 2-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. Маленькі пасажири негайно

отримали медичну допомогу. Добре, що тілесні ушкодження виявились

незначними, і діти потребують виключно амбулаторного лікування.

Тест на рівень алкоголю в крові, який проводився в медичному закладі, показав, що водій ВАЗу був напідпитку та в такому стані перевозив дітей.

Керманич за скоєні декілька правопорушень відповідатиме за законом. Проте, можливо найважчим покаранням для нього буде

усвідомлення, що через його безвідповідальність, недбалість

та несвідоме ставлення до Правил дорожньої безпеки

постраждали двоє дітей.

Друга ДТП за участю неповнолітніх сталася в Кремінній. Проте, в цьому випадку винуватцем автопригоди став сам 12-річний водій.

Інспектори з дорожнього нагляду на місці події виявили, що водій

мотоциклу "Мінськ" на перехресті вулиць здійснив не виправданий

дорожніми умовами маневр обгону та зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

В результаті автопригоди постраждав 15-річний пасажир

неповнолітнього мотоцикліста. Хлопцю негайно надали

медичну допомогу.

За матеріалами відділу Управління превентивної діяльності ГУНП в Луганській області