Водія на Волині затримали із свіжоскошеним наркотичним врожаєм

В одному із сіл Горохівського району співробітники сектору

реагування патрульної поліції зупинили автомобіль, який перевозив

понад 10 кг марихуани. Транспортний засіб затримали. Наркосировину

вилучили. Вирішується питання щодо відкриття кримінального

провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Під час патрулювання вночі наряд сектору реагування патрульної

поліції зупинив автомобіль «УАЗ», за кермом якого перебував

35-річний житель Львівської області.

В салоні автомобіля поліцеські виявили дві пластмасові бочки,

ємкістю 100 л. Вони були наповнені свіжоскоженними рослинами

коноплі. Наркосировину вилучили та направили на дослідження.

Автомобіль затримали та помістили на арештмайданчик

Горохівського відділу поліції.

Під час перевірки з’ясувалося, що водій транспортного засобу ще у червні

на території Підберезівської сільської ради, незаконно посіяв коноплю,

яку сам і обробляв. А нещодавно чоловік зібрав «урожай» та мав на меті перевезти його за місцем проживання у місто Червоноград Львівської області.

«Нині, вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних речовин в особливо великих розмірах», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Триває перевірка.

За матеріалами відділу комунікації поліції Волинської області