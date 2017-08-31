Чоловік викрав сейф та цінний інвертар із храму на Закарпатті

За фактом викрадення церковного інвентаря з храму на Перечинщині

поліція продовжує слідство. Наразі уже встановлено особу підозрюваного.

Днями до перечинських поліцейських звернувся мешканець села Мокра. Чоловік повідомив, що з тамтешньої церкви невідомі особи викрали сейф, у якому знаходились 11 тисяч гривень.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце злочину, розшукала сам сейф неподалік від храму. Додатковий огляд місця події вказав на відсутність ще й церковного інвентаря – позолочених тарілочок, чаш, та ложечки.

Правоохоронці, встановили, що до крадіжки може бути причетний мешканець села Тур‘я-Ремета. Підозри поліції підтвердилися, коли під час санкціонованого судом обшуку, за місцем проживання чоловіка виявили викрадені речі. Церковну утварь, а саме чаші, підсвічники, ложечки для причастя та пензлі для миропомазання, вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка з проникненням). Наразі поліцейські здійснюють перевірку на причетність чоловіка до інших подібних злочинів.

За матеріалами відділу комунікації поліції Закарпатської області