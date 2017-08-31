Чоловік викрав сейф та цінний інвертар із храму на Закарпатті

Чоловік викрав сейф та цінний інвертар із храму на Закарпатті

18:00 31.08.2017
Чоловік викрав сейф та цінний інвертар із храму на Закарпатті

За фактом викрадення церковного інвентаря з храму на Перечинщині 
поліція продовжує слідство. Наразі уже встановлено особу підозрюваного.

Днями до перечинських поліцейських звернувся мешканець села Мокра. Чоловік повідомив, що з тамтешньої церкви невідомі особи викрали сейф, у якому знаходились 11 тисяч гривень.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце злочину, розшукала сам сейф неподалік від храму. Додатковий огляд місця події вказав на відсутність ще й церковного інвентаря – позолочених тарілочок, чаш, та ложечки.

Правоохоронці, встановили, що до крадіжки може бути причетний мешканець села Тур‘я-Ремета. Підозри поліції підтвердилися, коли під час санкціонованого судом обшуку, за місцем проживання чоловіка виявили викрадені речі. Церковну утварь, а саме чаші, підсвічники, ложечки для причастя та пензлі для миропомазання, вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка з проникненням). Наразі поліцейські здійснюють перевірку на причетність чоловіка до інших подібних злочинів.

За матеріалами відділу комунікації поліції Закарпатської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.