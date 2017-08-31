Їхали на відпочинок, а втрапили в аварію - ДТП на Рівненщині

Їхали на відпочинок, а втрапили в аварію - ДТП на Рівненщині

19:00 31.08.2017
Їхали на відпочинок, а втрапили в аварію - ДТП на Рівненщині

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Київ-Ковель». Пасажирка одного з автомобілів померла у лікарні: причина смерті встановлюється.

Поліцейські на місці пригоди встановили, що 76-річний житель селища Рокитне, керуючи автомобілем «Honda Civic» і здійснюючи маневр повороту ліворуч у напрямку райцентру, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем «Renault Logan» під керуванням 39-річного киянина, який разом із дружиною прямували на відпочинок.

У салоні автомобіля «Honda» також перебувала 76-річна дружина водія та їхня знайома, 64-річна жителька селища Рокитне. Останню каретою швидкої медичної допомоги доставили до Рокитнівської центральної районної лікарні. Попри вжиті лікарями реанімаційні заходи близько 20 години жінка померла. Причина її смерті встановлюється.

Більше ніхто з учасників ДТП не постраждав та за медичною допомогою не звертався.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Обставини пригоди з’ясовуватимуть слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області у рамках кримінального провадження.

За матеріалами відділу комунікації поліції Рівненської області

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