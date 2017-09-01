Стало відомо скільки державі коштують "дешеві" чиновники.

Стало відомо скільки державі коштують "дешеві" чиновники.

08:30 01.09.2017
Стало відомо скільки державі коштують "дешеві" чиновники.

За процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно виконувача обов'язків начальника Управління Держпродспоживслужби в м. Кропивницькому, якого викрито на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 3 тис грн.

Встановлено, що обвинувачений одержав хабар за оформлення санітарного паспорту на право зберігання мінеральних добрив, пестицидів та гербіцидів у складському приміщенні. Злочинну діяльність чиновника було задокументовано у липні поточного року прокуратурою разом із Управлінням захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). За скоєне особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області 

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