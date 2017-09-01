На Вінничині працівник соцзахисту збагачувалась на "мертвих душах".

На Вінничині працівник соцзахисту збагачувалась на "мертвих душах".

09:30 01.09.2017
На Вінничині працівник соцзахисту збагачувалась на "мертвих душах".

Прокуратурою Вінницької області за сприяння Вінницької міської ради викрито злочинну схему привласнення грошових коштів, призначених для виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми.
Установлено, що однією з працівниць управління соціального захисту населення (Правобережне) упродовж 2015-2017 років, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматичної системи обробки персональних даних, здійснювалось незаконне призначення соціальної допомоги сім'ям з дітьми особам, які не мали підстав для отримання такої допомоги. Кошти в загальній сумі 464 тис гривень надходили на банківські рахунки, якими могла користувалася вказана особа, та переводилися нею в готівку.
Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У ході розслідування накладено арешт на вилучені в помешканні цієї особи готівкові кошти.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Вінницького міського суду. Судовий розгляд триває.

Прес-служба прокуратури Вінницької області 

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