На Вінничині працівник соцзахисту збагачувалась на "мертвих душах".
На Вінничині працівник соцзахисту збагачувалась на "мертвих душах".
Прокуратурою Вінницької області за сприяння Вінницької міської ради викрито злочинну схему привласнення грошових коштів, призначених для виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми.
Установлено, що однією з працівниць управління соціального захисту населення (Правобережне) упродовж 2015-2017 років, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматичної системи обробки персональних даних, здійснювалось незаконне призначення соціальної допомоги сім'ям з дітьми особам, які не мали підстав для отримання такої допомоги. Кошти в загальній сумі 464 тис гривень надходили на банківські рахунки, якими могла користувалася вказана особа, та переводилися нею в готівку.
Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У ході розслідування накладено арешт на вилучені в помешканні цієї особи готівкові кошти.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Вінницького міського суду. Судовий розгляд триває.
Прес-служба прокуратури Вінницької області