У Харкові чоловік побив дружину

До чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з квартири за місцем мешкання на вулиці Гвардійців Широнінців бригадою швидкої медичної допомоги до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги доставлена 36-річна жінка. У неї констатована закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, численні забиття. Стан здоров’я жінки лікарі зараз оцінюють як задовільний. У скоєнні кримінального правопорушення викритий 35-річний чоловік потерпілої. Встановлено, що в ході сварки чоловік наніс дружині тяжкі тілесні ушкодження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.