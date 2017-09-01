У Харкові чоловік побив дружину

У Харкові чоловік побив дружину

08:30 01.09.2017
У Харкові чоловік побив дружину

До чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з квартири за місцем мешкання на вулиці Гвардійців Широнінців бригадою швидкої медичної допомоги до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги доставлена 36-річна жінка. У неї констатована закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, численні забиття. Стан здоров’я жінки лікарі зараз оцінюють як задовільний. У скоєнні кримінального правопорушення викритий 35-річний чоловік потерпілої. Встановлено, що в ході сварки чоловік наніс дружині тяжкі тілесні ушкодження.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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