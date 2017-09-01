На Львівщині знайдено тіло задушеної дівчини з Тернопільщини

Встановлено, що гостю з сусідньої області, котра тривалий час перебувала у розшуку з 02 серпня, задушив мешканець Яворівського району, до якого вона приїхала гостювати.

У Микулинецьке відділення поліції Теребовлянського відділу поліції, що на Тернопільщині, 14 липня з заявою про зникнення своєї 24-річної доньки звернувся місцевий мешканець. Правоохоронці оголосили дівчину в розшук та передали її установчі дані в усі відділи та відділення Національної поліції України.