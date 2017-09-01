На Львівщині знайдено тіло задушеної дівчини з Тернопільщини
На Львівщині знайдено тіло задушеної дівчини з Тернопільщини
Встановлено, що гостю з сусідньої області, котра тривалий час перебувала у розшуку з 02 серпня, задушив мешканець Яворівського району, до якого вона приїхала гостювати.
У Микулинецьке відділення поліції Теребовлянського відділу поліції, що на Тернопільщині, 14 липня з заявою про зникнення своєї 24-річної доньки звернувся місцевий мешканець. Правоохоронці оголосили дівчину в розшук та передали її установчі дані в усі відділи та відділення Національної поліції України.
На початку серпня працівники поліції Тернопільщини оперативним шляхом з’ясували, що дівчина могла приїхати у Львівську область, а саме в одне з сіл Яворівського району. Маючи цю інформацію, працівники Яворівського відділу поліції встановили, що 02 серпня розшукувана дійсно приїжджала у село, де зустрілась з 24-річним місцевим мешканцем.
Чоловік зізнався правоохоронцям, що він познайомився з дівчиною по телефону та запросив її приїхати до нього в гості. По приїзді він зустрів гостю і пара пішла на прогулянку до озера неподалік села. Після інтимних стосунків дівчина почала насміхатись зі свого партнера. Тоді він задушив її, пішов додому по лопату, повернувся на місце скоєння вбивства та закопав тіло.
На місці, вказаному зловмисником поліцейські виявили тіло задушеної дівчини. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину.
За матеріалами Іванни Курілець, Яворівський ВП, ГУНП Львівської області