Поліція Буковини знайшла групу маленьких втікачів, що є вихованцями притулку

За словами втікачів, вони покинули табір, бо хотіли вільного життя без контролю дорослих.

Одразу після надходження інформації про зникнення дітей, до їхніх пошуків долучилися працівники сектору ювенальної превенції, управлінь превентивної діяльності і карного розшуку, кінологічної служби, груп реагування патрульної поліції та громадськість.



Поліцейські відпрацьовували кілька версій можливого перебування неповнолітніх. Всю ніч правоохоронці прочісували лісосмугу поблизу дитячого табору. А коли зранку надійшла інформація про прибуття втікачів до Чернівців, пошуки сконцентрували на території обласного центру, а також Кіцманського та Вижницького районів, де раніше мешкали втікачі.



В ході оперативно-розшукових заходів працівникам поліції вдалося знайти дітей. Всіх неповнолітніх було виявлено в закинутому будинку в селі Мамаївцях Кіцманського району, в якому колись разом з батьками проживав один із втікачів. Поліцейські встановили, що за період відсутності неповнолітніх протиправних дій відносно них не вчинялося, загрози їхньому життю та здоров’ю немає.



Як пояснили діти, 30 серпня вони мали повертатися з табору до притулку. Не бажаючи, щоб їх контролювали дорослі, підлітки вирішили втекти.



На даний час утікачів повернуто до притулку для дітей Чернівецької облдержадміністрації.

В подальшому працівники ювенальної служби проводитимуть з ними профілактичну роботу задля недопущення в майбутньому подібних інцидентів.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

