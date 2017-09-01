На Київщині невідомі нападники ледь на застрелили пенсіонера
На Київщині невідомі нападники ледь на застрелили пенсіонера
У селі Білогородка, Києво-Святошинського району, невідомі особи напали на 63-річного чоловіка у будинку, здійснили постріл йому у груди, після чого зникли і невідомому напрямку. Пенсіонера з вогнепальним пораненням грудної клітини доправлено до лікарні.
Встановлено, що о 04:00 год. двоє невідомих осіб в масках-балаклавах проникли до будинку 63-річного чоловіка шляхом пошкодження дверей.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) та за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.
Працівники поліції проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб нападників та затримання їх.
Триває слідство.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області