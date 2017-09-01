На Київщині невідомі нападники ледь на застрелили пенсіонера

У селі Білогородка, Києво-Святошинського району, невідомі особи напали на 63-річного чоловіка у будинку, здійснили постріл йому у груди, після чого зникли і невідомому напрямку. Пенсіонера з вогнепальним пораненням грудної клітини доправлено до лікарні.

Встановлено, що о 04:00 год. двоє невідомих осіб в масках-балаклавах проникли до будинку 63-річного чоловіка шляхом пошкодження дверей.