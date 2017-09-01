На Харківщині літній чоловік жахливо загинув через нещасний випадок

На Харківщині в результаті нещасного випадку загинув чоловік.

Повідомлення про подію, яка сталася в селі Катеринівка, надійшло до чергової частини Лозівського відділу поліції.

Тіло 67-річного чоловіка знайшла його дружина. Близько 13:00 вона вийшла з будинку, щоб покликати чоловіка обідати. Пішла в гараж та побачила, що шнек для зерна, який він ремонтував, впав йому на живіт.

Чоловік знаходився без свідомості. Покликавши сусідів, вони зняли шнек з потерпілого, однак до тями він не прийшов. Після чого жінка викликала швидку допомогу та поліцію. За адресою медики констатували смерть чоловіка.



Факт події зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Обставини з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області