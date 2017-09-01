У Маріуполі подружжя з двома дітьми активно торгувало наркотиками

Пересувна нелегальна крамниця. У Маріуполі подружжя викрито у торгівлі кількома видами наркотиків.

Будь-де, будь-коли та скільки завгодно – саме так «працювали» жінка та чоловік, які продавали знайомим коноплі та амфетамін. Його ж вживали й самі. Проведено 7 обшукових заходів. Дует затримано.

Робота з документування нелегального наркозбуту на території 700-тисячного міста розпочалася з березня 2017 року – саме тоді до співробітників управління протидії наркозлочинності ГУНП в Донецькій області надійшла інформація про це.

Було встановлено, що 33-річний мешканець та його 25-річна дружина тривалий час вживають ті ж наркотичні речовини, якими торгують. Ціна була фіксованою і складала 500 гривень за 1 грам амфетаміну та 300 гривень за 5 грамів конопель.

Варто зазначити, що це було єдине джерело доходу сім’ї, в якій заручниками стали двоє дітей – 10 та 1 років.

Продаж відбувався як вдень, так і вночі, у будь-якому куточку Маріуполя – в парках, скверах, вдома у злочинців, а також в салоні авто, який вони використовували, аби забрати партію конопель і амфетаміну.

Поліцейські з’ясували - це були так звані перекупники. Робота за цим фактом й досі триває.

Сьогодні спільно з представниками прокуратури та слідчими ГУНП в Донецькій області було проведено слідчі дії за місцями мешкання усіх учасників процесу. Вилучено гроші, мобільні телефони та товар.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 «Незаконний збут наркотичних речовин» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області