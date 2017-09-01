На Херсоніщині патрульні затримали кривдника людини з обмеженими можливостями

Жертвою грабіжника став 28-річний чоловік з обмеженими можливостями, який проживає в одному з сіл Каланчацького району.

Потерпілий розповів, що направлявся у магазин. Мобільний телефон він поклав на поличку пристрою, що допомагає йому рухатись. В цей час до нього підбіг невідомий, забрав мобільний телефон та втік. Небайдужі перехожі викликали поліцію.



Заявник описав працівникам Каланчацького відділення поліції прикмети зловмисника та вказав напрямок, у якому він втік. Через годину на території парку поліцейські помітили чоловіка, схожого за прикметами на грабіжника.

Його затримали та під час проведення особистого огляду у нього вилучили мобільний телефон заявника. Потерпілий упізнав грабіжника.



Як розповів начальник Каланчацького відділення поліції Олександр Лось, зловмисником виявився 25-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Наразі він перевіряється на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території району.



Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж» (карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

