На Харківщині суд обрав захід рецидивісту, що зґвалтував школярку

На Харківщині суд обрав захід рецидивісту, що зґвалтував школярку

09:24 01.09.2017
На Харківщині суд обрав захід рецидивісту, що зґвалтував школярку
За клопотанням Чугуївської місцевої прокуратури Зміївський районний суд області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 26-річного зловмисника, якого підозрюють відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Як розповіла заступник керівника місцевої прокуратури Оксана Черкашина, чоловіку інкримінується зґвалтування неповнолітньої та розбій (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 187 КК України).
 
Подія трапилася минулими вихідними у м. Зміїв. 16-річна дівчина з подругою поверталися додому з місцевої дискотеки. Дорогою зловмисник стежив за ними. Коли дівчата розійшлися у різні боки, злодій підійшов до школярки, затягнув дівчину у кущі та згвалтував. Потім забрав у неї прикраси та втік. Затримали гвалтівника  "по гарячих слідах".
 
"Слід зазначити, що у квітні поточного року зловмисник звільнився з місць позбавлення волі після відбуття покарання за спробу вчинення аналогічного злочину. Проте минулого разу жертві вдалося вирватися та втекти", - пояснила О. Черкашина.
 
Досудове розслідування триває.
 
Максимальна санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.