На Харківщині суд обрав захід рецидивісту, що зґвалтував школярку

За клопотанням Чугуївської місцевої прокуратури Зміївський районний суд області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 26-річного зловмисника, якого підозрюють відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Як розповіла заступник керівника місцевої прокуратури Оксана Черкашина, чоловіку інкримінується зґвалтування неповнолітньої та розбій (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 187 КК України).

Подія трапилася минулими вихідними у м. Зміїв. 16-річна дівчина з подругою поверталися додому з місцевої дискотеки. Дорогою зловмисник стежив за ними. Коли дівчата розійшлися у різні боки, злодій підійшов до школярки, затягнув дівчину у кущі та згвалтував. Потім забрав у неї прикраси та втік. Затримали гвалтівника "по гарячих слідах".

"Слід зазначити, що у квітні поточного року зловмисник звільнився з місць позбавлення волі після відбуття покарання за спробу вчинення аналогічного злочину. Проте минулого разу жертві вдалося вирватися та втекти", - пояснила О. Черкашина.

Досудове розслідування триває.

Максимальна санкція статті передбачає 12 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області