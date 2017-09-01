У Дніпрі прокуратура домоглась реального покарання постачальниці повій до РФ
У Дніпрі прокуратура домоглась реального покарання постачальниці повій до РФ
Апеляційний суд Дніпропетровської області підтримав позицію прокуратури області та скасував вирок Жовтневого районного суду м. Дніпра, яким жінку звільнили від відбуття покарання з іспитовим строком за торгівлю людьми (ч.2 ст.149 КК України).
Так, вказана особа за грошову винагороду підшукувала жінок в м. Дніпро для переміщення до Санкт-Петербургу Російської Федерації з метою подальшої їх сексуальної експлуатації.
Так, зловмисниця розмістила на сайті мережі Інтернет об’яву щодо працевлаштування молодих жінок на високооплачувану роботу із заробітною платою $1000 у сфері обслуговування без надання інтимних послуг.
Використовуючи під час спілкування з майбутніми жертвами психологічний вплив на ґрунті їх матеріальних проблем через відсутність роботи та збіг тяжких сімейних обставин, обвинувачена пропонувала роботу в якості повій.
Загалом підсудній вдалося завербувати чотирьох жінок, серед яких була й неповнолітня дівчина.Прокуратура не погодилась з вироком суду першої інстанції, вимагаючи більш суворого покарання.
Колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області підтримала позицію обвинувачення та призначила зловмисниці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, яке належить відбувати реально.
За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області