На Запоріжжі прокуратура розслідує смертельну бійку у виправній колонії

Прокурорами Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури повідомлено про підозру засудженому у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.121 КК України.

Так останній відбуваючи покарання у Оріхівській виправній колоні №88, перебуваючи в одному відділенні із іншим засудженим завдав останньому тілесні ушкодження, що спричинили його смерть внаслідок розриву селезінки. Мотивами злочину стала побутова сварка, яка відбулася між засудженими напередодні.

Крім цього Токмацькою прокуратурою розпочато ще 2 кримінальні провадження, пов’язані зі смертю засудженого: за ч.1 ст.140 КК України за фактом ненадання медичної допомоги медичними працівниками установи та за ч.2 ст.367 КК України за фактом бездіяльності службових осіб ДУ "Оріхівська виправна колонія (№88)", внаслідок чого стала можливою смерть засудженого.

Наразі досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває, вживаються заходи щодо повного, об’єктивного та неупередженого дослідження усіх обставин події.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізькій області