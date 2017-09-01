На Черкащині судитимуть серійного грабіжника та ґвалтівника

Черкаською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням 44-річного чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 1, ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисник, перебуваючи біля лісосмуги в м. Черкаси, зґвалтував 52-річну жінку із застосуванням фізичного насильства, після чого пограбував останню на загальну суму близько 21 тис. грн., забравши в потерпілої золоті прикраси, мобільний телефон та гаманець з грошовими коштами та після цього з місця скоєння злочину зник.

Аналогічний злочин обвинувачений вчинив стосовно 51-річної жительки м. Черкаси, пограбувавши потерпілу на загальну суму більш як 31 тис. грн. Однак свою злочинну діяльність він не припинив і в подальшому вчинив два розбої із погрозою застосування холодної зброї (ножа), чим завдав потерпілим шкоди на загальну суму близько 26 тис. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений за місцем свого проживання незаконно зберігав бойові припаси (патрони).

Стосовно останнього обрано запобіжний захід тримання під вартою.За вчинення вказаних кримінальних правопорушень особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області