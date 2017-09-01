На Волині судитимуть водія, відповідального за загибель двох людей

Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 42-річним мешканцем села Городок Маневицького району правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох потерпілих та заподіяли третьому тяжке тілесне ушкодження, а також про залишення призвідником ДТП потерпілих у небезпеці.

Уночі 02 серпня 2017 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом сідлового тягача марки «MAN», рухався селом Прилісне.Не впоравшись із керуванням, він виїхав на смугу зустрічного руху та за межі проїзної частини на лівий тротуар, де допустив наїзд на двох дівчат, 16-річну та 17-річну, та 17-річного хлопця, які сиділи на лавці.

Унаслідок ДТП дівчата загинули, а хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження. Водій же утік з місця пригоди, не надавши потерпілим допомоги. Нині його обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 КК України.

Міру покарання йому визначить суд. Зауважимо, що за такі злочини передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області