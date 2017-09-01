На Львівщині чоловіка судитимуть за вбивство співкамерника

Прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, яке трапилось в суботу 12 серпня у стінах Львівської установи виконання покарань №19.

Встановлено, що між двома співкамерниками виник словесний конфлікт на ґрунті особистих неприязних стосунків, внаслідок якого один із чоловіків наніс іншому декілька ударів у різні частини тіла.

Після цього, підозрюваний скористався підручними засобами, обмотав шнурівкою шию потерпілого та шляхом стягнення утвореної петлі задушив свого співкамерника.

Для імітації самогубства чоловік підвісив тіло вже мертвого чоловіка між нижнім і верхнім ярусами ліжка, яке незадовго виявили працівники державної установи виконання покарань.

Сьогодні, 31 серпня зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст.115 КК України (умисне вбивство). Крім цього, до суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Максимальний термін покарання за вказаний злочин – 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області