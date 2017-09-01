Поліція Миколаївщини розшукує свідків смертельної потрійної ДТП

О 23:15 на автодорозі М-14 "Одеса-Миколаїв-Новоазовськ" у Вітовському районі сталось ДТП за участі трьох вантажних автомобілів: двох «КАМАЗів» та «ДАФу».

Внаслідок автоаварії 45-річний пасажир вантажівки «ДАФ», мешканець Харківської області, з тілесними ушкодженнями був доставлений до медичного закладу, а 60-річний водій одного з «КАМАЗів» загинув на місці події.

Призначено проведення відповідних експертиз. Тривають слідчі заходи.

Слідчі встановлюють очевидців автоаварії. Прохання до всіх, хто може надати корисну для слідства інформацію, повідомляти за тел. 49-82-43, 49-83-95.

Громадяни також можуть звернутись до Слідчого управління Головного управління Нацполіції у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області