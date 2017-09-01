Поліція Миколаївщини розслідує факт тяжкого отруєння дитини

Поліція Миколаївщини розслідує факт тяжкого отруєння дитини

11:02 01.09.2017
Поліція Миколаївщини розслідує факт тяжкого отруєння дитини

До Вітовського відділення Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення із медичного закладу про те, що було госпіталізовано семирічного хлопчика із алкогольним отруєнням. Наразі стан хлопчика медичні працівники оцінюють, як вкрай тяжкий.

Встановлено, що хлопчик проживає у багатодітній родині та отруївся вдома.

Слідчими розпочато кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ст. 166 КК України «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування», що карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Правоохоронці з’ясовують обставини, за яких отруївся малолітній.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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