На Львівщині автомобіль збив неповнолітню дитину
На Львівщині автомобіль збив неповнолітню дитину
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:10 між селами Лисовичі та Задеревач, Стрийського району.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ-2103», 25-річний житель Миколаївського району, скоїв наїзд на пішохода, 15-річного стриянина.
Внаслідок автопригоди хлопця доставлено у лікарню з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна гематома правої повійки, закритий перелом хірургічної шийки лівої ключової кістки зі зміщенням, закритий перелом ребер, множинні садна коліна».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області