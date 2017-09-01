На Харківщині жінка під час самозахисту вбила чоловіка

39-річна мешканка Зміївського району нанесла п’яному невідомому, який ввечері вдерся до її оселі, смертельні вогнепальні ушкодження в голову. Від отриманих поранень чоловік помер.

Повідомлення про подію надійшло до Зміївського відділу поліції 31 серпня о 20:25.

Встановлено, що чоловік у нетверезому стані через незачинені двері проник до приватного будинку жінки. Він вів себе агресивно та почав вимагати горілку. Господиня знаходилася вдома зі своїми малолітніми дітьми. Вона злякалась невідомого, схопила гладкоствольну рушницю і здійснила шість пострілів у бік невідомого. Рушниця зареєстрована на ім’я чоловіка жінки.

Речові докази вилучені.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

