Звіряче зґвалтування, катування та вбивство жінки розкрито на Дніпропетровщині

У Зеленодольську поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував та вбив жінку.

Щоб приховати свій злочин, він підпалив квартиру з жертвою.

В ході розслідування цього злочину поліцейські встановили, що у день вбивства підозрюваний із потерпілою вживали алкогольні напої у парку. Потім він запропонував продовжити день у нього вдома, на що жінка погодилася. У квартирі він зв’язав свою жертву та зґвалтував. Потім катував ножем, пилкою та електрострумом.

Переконавшись, що потерпіла померла, підпалив квартиру та втік з місця злочину. За висновками судово-медичного експерта смерть жінки настала від масивної крововтрати.



Спільними діями правоохоронних органів злочинець був встановлений та затриманий. Ним виявився 25-річний раніше засуджений чоловік.

Слідчим за погодженням із Нікопольською місцевою прокуратурою йому вручено підозру за ч.2 п.4,9,10 ст.115 (умисне вбивство), ч.4 ст.152 (зґвалтування), ч.3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) та ч.2 ст.194 (умисне пошкодження майна шляхом підпала) ч.2 ст.186 (пограбування) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.



Зараз йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

