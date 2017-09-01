На Львівщині триває слідство у справі чоловіка, який порізав двох людей

На Львівщині триває слідство у справі чоловіка, який порізав двох людей

17:00 01.09.2017
На Львівщині триває слідство у справі чоловіка, який порізав двох людей

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури Дрогобицьким відділом Нацполіції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заподіяння двом особам тяжких тілесних ушкоджень.

Наприкінці липня цього року мешканець м. Стебника, у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки на вулиці, наніс двом особам ножові поранення у ділянку живота. Одному чоловікові – один удар, а незадовго ще два іншому.

Обох потерпілих було доставлено у реанімаційне відділення Дрогобицької та Стебницької лікарень, де надано кваліфіковану медичну допомогу.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

За вчинення вказаного злочину чоловікові загрожує позбавлення волі до 8 років.

Досудове розслідування у вказаному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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