Житель Львова вислухав вирок суду за навмисне вбивство

Житель Львова вислухав вирок суду за навмисне вбивство

16:00 01.09.2017
Житель Львова вислухав вирок суду за навмисне вбивство

Прокуратурою Львівської області підтримувалось державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно жителя м. Львова, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, що у травні 2016 року, львів’янин у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи на території однієї із шкіл міста, під час раптового конфлікту на ґрунті особистої неприязні, наніс іншій особі ножовий удар у ліву частину грудної клітки з наскрізним ушкодженням серця. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, чоловік помер на місці події.

За результатами судового розгляду, Шевченківським районним судом м.Львова, обвинуваченому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області 

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