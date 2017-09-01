На Вінниччині оперативно розкрито зухвале пограбування автозаправки
На Вінниччині оперативно розкрито зухвале пограбування автозаправки
Завдяки якісному, професійному процесуальному керівництву прокурорів Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області розкрито зухвалий розбійний напад на газову автозаправку у м. Гайсин.
Так, раніше неодноразово судимий уродженець Кіровоградської області, нещодавно звільнений з місць позбавлення волі у зв’язку з відбуттям покарання, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, знаходячись на території газової автозаправки, розташованої у м. Гайсин, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного відкритого заволодіння чужим майном, здійснив напад на працівника заправки.
Рецидивіст спочатку погрожував пістолетом, а потім наніс йому декілька ударів по голові, вимагаючи віддати наявні в приміщенні гроші. Після того, як працівник заправки показав, де знаходяться гроші, молодик забрав їх разом з мобільним телефоном потерпілого та зник з місця пригоди.
Надалі, працівниками поліції встановлено місцезнаходження нападника, якого затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).
За принципової позиції процесуального керівника підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області