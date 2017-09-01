На Вінниччині оперативно розкрито зухвале пограбування автозаправки

На Вінниччині оперативно розкрито зухвале пограбування автозаправки

16:20 01.09.2017
На Вінниччині оперативно розкрито зухвале пограбування автозаправки

Завдяки якісному, професійному процесуальному керівництву прокурорів Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області розкрито зухвалий розбійний напад на газову автозаправку у м. Гайсин.

Так, раніше неодноразово судимий уродженець Кіровоградської області, нещодавно звільнений з місць позбавлення волі у зв’язку з відбуттям покарання, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, знаходячись на  території  газової автозаправки, розташованої у м. Гайсин, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного відкритого заволодіння чужим майном, здійснив напад на працівника заправки.

Рецидивіст спочатку погрожував пістолетом, а потім наніс йому декілька ударів по голові, вимагаючи віддати наявні в приміщенні гроші.  Після того, як працівник заправки показав, де знаходяться гроші, молодик забрав їх разом з мобільним телефоном потерпілого та зник з місця пригоди.

Надалі, працівниками поліції встановлено  місцезнаходження нападника, якого затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого   ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

За принципової позиції процесуального керівника підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області

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