На Одещині судитимуть керівника псевдоволонтерської організації

Одеська місцева прокуратура № 2 (Малиновський район) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у шахрайстві та причетного до створення фіктивної благодійної організації.

Так, громадянин обвинувачується за ч. 3 ст. 190 КК України.Установлено, що підозрюваний діяв у змові з іншими особами з м. Києва. Створений ними благодійний фонд більше півроку займався збором коштів для нібито допомоги на потреби українських військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО.

Ділки займалися пошуком в мережі Інтернет реквізитів великих підприємств, у тому числі на території Одещини. У подальшому зловмисники по телефону представляючись посадовими особами облдержадміністрацій, звертались до керівництва підприємств з проханням надати благодійну допомогу пораненим військовослужбовцям та надсилали на електронну адресу, підроблені реквізити та правовстановлюючі документи свого фонду.

Після надходження коштів на рахунки організації зловмисники знімали їх у банкоматах та використовували для власних потреб.Унаслідок вказаних злочинних дій постраждало більше 10 підприємств Одещини, а сума збитків становить понад 100 тисяч гривень.

Під час обшуку в одному з помешкань правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи зі схемами злочинної діяльності.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції.

Нагадаємо, що у червні цього року особу викрили співробітники прокуратури спільно з працівниками Причорноморського управління кіберполіції ДКНП України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області