На Львівщині легковик збив пішохода просто на переході

На Львівщині легковик збив пішохода просто на переході

19:00 01.09.2017
На Львівщині легковик збив пішохода просто на переході

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:10 на вулиці Шевченка у місті Стрий.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Ланос», 40-річний житель Стрийського району, скоїв наїзд на пішохода, 43-річного мешканця цього району.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження: «струс головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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