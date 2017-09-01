На Львівщині легковик збив пішохода просто на переході
На Львівщині легковик збив пішохода просто на переході
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:10 на вулиці Шевченка у місті Стрий.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Ланос», 40-річний житель Стрийського району, скоїв наїзд на пішохода, 43-річного мешканця цього району.
Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження: «струс головного мозку».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області