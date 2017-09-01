На Закарпатті тіла двох дітей на дні Тиси змогли відшукати лише водолази

Трагедія сталася під вечір. О 19:06 в оперативно-рятувальну службу поступило повідомлення, що в р. Тиса в районі с. Крива Хустського району, потонуло двоє неповнолітніх 2001 та 2009 років народження.

Для пошуку тіл загиблих до місця було направлено водолазно-рятувальне відділення м. Хуст. О 20:15 рятувальники відшукали тіла загиблих на п’ятиметровій глибині річки та підняли на берег.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи.

За попередніми даними, того вечора троє малолітніх пішли до річки аби скупатися в Тисі. В якийсь момент вони почали тонути. Неподалік від того місця перебувала сестра одного з підлітків та молодий хлопчина років 16-ти, який випадково став свідком даної події. Побачивши, що брат почав тонути сестра кинулася на допомогу брату, а хлопчина заходився рятувати двох інших діток.

Двох діток було врятовано, а сестрі не вистачило сил (глибина річки в тому місці коливається від 4 до 5 метрів), щоб витягнути свого восьмирічного брата і вони обоє пішли на дно…

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області