У Харкові згоріли кілька автомобілів, є підозра на підпал

У Харкові згоріли кілька автомобілів, є підозра на підпал

13:20 01.09.2017
У Харкові згоріли кілька автомобілів, є підозра на підпал

Працівники поліції встановлюють обставини загоряння автомобілів в Харкові.

Повідомлення про подію, що сталася на вулиці Сухумській, надійшла до Шевченківського відділу поліції в місті Харкові 1 серпня о 02:20.

На місці події виявлено автомобілі, пошкоджені вогнем. У «Хюндая» пошкоджена водійська частина, у «Мерседеса» - задня частина кузова, марку тертого авто не вдалося встановити – автомобіль згорів повністю, також пошкоджено «Шевроле».

З місця події вилучене пожежне сміття.
Факт події зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження або знищення майна) Кримінального кодексу України.

Обставини встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.