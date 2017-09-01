У Харкові згоріли кілька автомобілів, є підозра на підпал
У Харкові згоріли кілька автомобілів, є підозра на підпал
Працівники поліції встановлюють обставини загоряння автомобілів в Харкові.
Повідомлення про подію, що сталася на вулиці Сухумській, надійшла до Шевченківського відділу поліції в місті Харкові 1 серпня о 02:20.
На місці події виявлено автомобілі, пошкоджені вогнем. У «Хюндая» пошкоджена водійська частина, у «Мерседеса» - задня частина кузова, марку тертого авто не вдалося встановити – автомобіль згорів повністю, також пошкоджено «Шевроле».
З місця події вилучене пожежне сміття.
Факт події зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження або знищення майна) Кримінального кодексу України.
Обставини встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області