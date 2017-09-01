На Закарпатті невідомі у масках пограбували підприємця на значну суму

На Закарпатті невідомі у масках пограбували підприємця на значну суму

23:00 01.09.2017
На Закарпатті невідомі у масках пограбували підприємця на значну суму

Із заявою в поліцію звернувся 44-річний мешканець міста Хуст, приватний підприємець. Заявник повідомив про те, що близько 07:30 год. ранку в м.Хуст на нього напали 4-5 невідомих. Нападники були одягнені в чорний одяг, маски, були озброєні.

Розбійники витягнули потерпілого з його автомобіля марки "KIA Sorento" та заштовхнули до свого автомобіля марки "Аudi" сірого кольору. З автомобіля потерпілого забрали гроші в сумі близько 600 тисяч гривень та його травматичний пістолет.

Через деякий час висадили потерпілого в лісосмузі в Іршавському районі.

Невдовзі потерпілого знайшли й звільнили працівники поліції.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбійний напад) і ч.2 ст.146 (Викрадення людини). Нападників розшукують.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

70-т українських школярів взяли участь у навчально-освітній програмі «Здрастуй, Росія» у Москві. На вашу думку, чи мали моральне право батьки відпускати своїх дітей до країни-агресора?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.