На Закарпатті невідомі у масках пограбували підприємця на значну суму

Із заявою в поліцію звернувся 44-річний мешканець міста Хуст, приватний підприємець. Заявник повідомив про те, що близько 07:30 год. ранку в м.Хуст на нього напали 4-5 невідомих. Нападники були одягнені в чорний одяг, маски, були озброєні.

Розбійники витягнули потерпілого з його автомобіля марки "KIA Sorento" та заштовхнули до свого автомобіля марки "Аudi" сірого кольору. З автомобіля потерпілого забрали гроші в сумі близько 600 тисяч гривень та його травматичний пістолет.

Через деякий час висадили потерпілого в лісосмузі в Іршавському районі.

Невдовзі потерпілого знайшли й звільнили працівники поліції.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбійний напад) і ч.2 ст.146 (Викрадення людини). Нападників розшукують.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області