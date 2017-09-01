На Закарпатті невідомі у масках пограбували підприємця на значну суму
На Закарпатті невідомі у масках пограбували підприємця на значну суму
Із заявою в поліцію звернувся 44-річний мешканець міста Хуст, приватний підприємець. Заявник повідомив про те, що близько 07:30 год. ранку в м.Хуст на нього напали 4-5 невідомих. Нападники були одягнені в чорний одяг, маски, були озброєні.
Розбійники витягнули потерпілого з його автомобіля марки "KIA Sorento" та заштовхнули до свого автомобіля марки "Аudi" сірого кольору. З автомобіля потерпілого забрали гроші в сумі близько 600 тисяч гривень та його травматичний пістолет.
Через деякий час висадили потерпілого в лісосмузі в Іршавському районі.
Невдовзі потерпілого знайшли й звільнили працівники поліції.
За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбійний напад) і ч.2 ст.146 (Викрадення людини). Нападників розшукують.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області