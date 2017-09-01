На Полтавщині легковик на смерть збив літню жінку на велосипеді

Подія сталася близько 22-ї на автодорозі Чалівка-Ланна, поблизу села Коржиха Карлівського району.

Водій автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 65-річну велосипедистку.

В результаті ДТП 65-річна жінка загинула на місці. Водій, побачивши, що жінка не подає ознак життя, зник з місця пригоди. Проте, трохи згодом чоловік у скоєному зізнався та дав правдиві покази.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).