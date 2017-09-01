На Полтавщині легковик на смерть збив літню жінку на велосипеді

На Полтавщині легковик на смерть збив літню жінку на велосипеді

13:42 01.09.2017
На Полтавщині легковик на смерть збив літню жінку на велосипеді

Подія сталася близько 22-ї на автодорозі Чалівка-Ланна, поблизу села Коржиха Карлівського району.

Водій автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 65-річну велосипедистку.

В результаті ДТП 65-річна жінка загинула на місці. Водій, побачивши, що жінка не подає ознак життя, зник з місця пригоди. Проте, трохи згодом чоловік у скоєному зізнався та дав правдиві покази.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Обставини та причини аварії з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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