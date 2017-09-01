На Закарпатті прокуратура розслідує справу так званого сімейного лікаря

Як повідомили в Мукачівській місцевій прокуратурі, 29 серпня 2017 року прокуратурою, за результатами розгляду звернення мешканки міста Мукачева, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 КК України - невиконання чи неналежне виконання обов’язків медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Як попередньо встановлено, сімейний лікар, використовуючи своє службове становище, всупереч вимог законодавства, не надав заявниці лікарські засоби для лікування цукрового діабету.

При цьому, в категоричній формі заявив про необхідність купівлі таких засобів самою заявницею за власні кошти.У зв’язку із неотриманням вказаних лікарських засобів жінка була позбавлена можливості отримати безоплатну медичну допомогу.

Досудове розслідування триває. У разі доведення вини медпрацівника, йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області