На Волині трьох членів банди судитимуть за численні злочини

Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо трьох членів організованої злочинної групи, які своїми злочинами завдали громадянам майнової шкоди на понад 2 млн 100 тис. грн. 30-річний лучанин та двоє 25-річних мешканців Любомля обвинувачуються у низці крадіжок, розбоїв, замаху на розбій та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 194 КК України).У період з 11 лютого 2016 року по 26 лютого 2017 року організована група вчинила 8 ретельно спланованих нападів на оселі волинян.

Спільники довгий час спостерігали за майбутніми жертвами, вивчали їхній розпорядок дня, готували шляхи відходу, на злочин ішли у балаклавах та рукавичках, опісля позбувалися від сім-карток та інших доказів. Близько опівночі 11лютого 2016 року, напавши на чоловіка на подвірї приватного помешкання у Любомлі, зловмисники побили його та проникли у будинок, де напали уже на господиню – працівницю митниці, побили та зв’язали її, зірвали з вух золоті сережки, а з шиї – ланцюжок і заволоділи речами та грошовими коштами на суму понад 518 тис. грн.

Уночі 22 березня, підпаливши літню кухню в обійсті матері ще одного митника у селі Нудиже Любомльського району, члени злочинної групи змусили його покинути власну оселю, а тоді, розбивши вікно, проникли у його будинок у Любомлі, напали на дружину господаря, побили її та заволоділи майном і грішми на суму понад 196 тис. грн.

Уночі 18 липня 2016 року зловмисники проникли у будинок у селі Струмівка Луцького району, напали на 80-річну жінку, зв’язали її та викрали з оселі сейф із цінностями на суму понад 580 тис. грн.Окрім цього, члени ОЗГ здійснили ще 5 нападів на оселі волинян – 4 – у Любомлі (один – невдалий, адже після спрацювання сигналізації на місце події виїхав автомобіль служби охорони і зловмисники змушені були втекти) та ще 1 – у селі Богушівка Луцького району.

Затримали зловмисників, які уже перебували в полі зору правоохоронців, 26 лютого 2017 року після здійсненого ними нападу на оселю митного брокера у Любомлі, під час якого вони, побивши, зв'язавши та залякавши жінку пістолетом, розжилися цінностями та грішми на суму понад 537 тис. грн.

Невдовзі усі троє членів ОЗГ, які перебувають під вартою, постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області