На Київщині підозрюваних заарештовано за пограбування та вбивство

Установлено, що четверо товаришів приїхали погостювати до знайомої в одному із сіл Фастівського району. Перебуваючи в помешканні гості спільно з жінкою та двома іншими чоловіками вживали алкогольні напої.

Після вживання алкогольних напоїв 4 товаришів почали наносити тілесні ушкодження одному з чоловіків. Після чого забрали в нього годинник і грошові кошти. У подальшому, зловмисники примусово посадили двох чоловіків до багажного відділення автомобіля та виїхали до лісу, де на руки останніх наділи кайданки.

Заволодівши мобільним телефоном та банківською картою потерпілого, зловмисники почали наносити удари руками та ногами в область голови іншому чоловіку, внаслідок чого він помер на місці події.

За процесуального керівництва Фастівської місцевої прокуратури трьом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України, а іншому чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України.

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області