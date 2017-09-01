У Львові в одній з квартир знайдено тіло місцевого жителя

У Львові в одній з квартир знайдено тіло місцевого жителя

14:40 01.09.2017
У Львові в одній з квартир знайдено тіло місцевого жителя

Правоохоронці встановлюють обставини смерті львів’янина, відкрито кримінальне провадження.

Сьогодні, 01 вересня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців одного з будинків по вулиці Ангеловича у Львові про те, що з сусідської квартири чути різкий неприємний запах, а господаря вже майже тиждень ніхто не бачив.

У помешканні правоохоронці виявили тіло власника квартири без ознак життя. На місці працює слідчо-оперативна група, наразі поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, призначено ряд експертиз, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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