На Луганщині поліцейські розробили зухвалу шахрайську схему

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник сектору превенції відділу поліції спільно зі своїм підлеглим - дільничним офіцером поліції незаконно придбали зброю, бойові припаси та вибухівку, після чого зберігали зазначені предмети без передбаченого законом дозволу.

Правоохоронці розробили злочинну схему створення штучних показників своєї професійної діяльності під виглядом виявлення неіснуючих кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на території Попаснянського району Луганської області.

Для цього поліцейські знаходили громадян, які перебувають в скрутному матеріальному становищі, та за грошову винагороду надавали їм бойові припаси та вибухівку, змушуючи в подальшому за їх вказівкою «добровільно» здавати вищевказані предмети до органів влади.

Злочинну діяльність правоохоронців припинено завдяки професійним діям прокуратури Луганської області, співробітників Служби безпеки України у Луганській області та внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Наразі правоохоронцям повідомлено про підозру, обрані запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також судом вирішується питання про відсторонення останніх від займаних посад.

На цей час перевіряється причетність правоохоронців до інших епізодів злочинної діяльності.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області