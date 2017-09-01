На Миколаївщині нелюда засуджено за спробу зґвалтування та грабунку дитини

Очаківським відділом Миколаївської місцевої прокуратури № 1 підтримано державне обвинувачення в кримінальному провадженні стосовно 26-річного мешканця м. Очаків, який намагався пограбувати та зґвалтувати 12-річну дівчину.

Обвинувачений раніше вже був засуджений за зґвалтування та на шлях виправлення і перевиховання не став і знову скоїв злочин проти статевої свободи та недоторканості відносно неповнолітньої.

Злочин стався 07 березня 2017 року вдень обвинувачений, знаходячись в с. Чорноморка Очаківського району, помітив дівчину, яка рухалась йому назустріч. В цей час у зловмисника виник злочинний умисел, направлений на задоволення своєї статевої пристрасті та пограбування неповнолітньої – заволодіння її мобільним телефоном.

Реалізуючи свої наміри, він підійшов впритул до потерпілої, закрив рукою її рот, почав тягнути її до розташованого поряд колектору. Однак, дівчина вирвалась з рук злочинця і втекла. Злочинні дії чоловіка побачили перехожі. Розуміючі, що його дії стали явними і злякавшись викриття своїх дій, він втік з місця події. Але невдовзі був затриманий правоохоронцями.

Його дії кваліфіковані за ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 186, ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 153 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину у скоєному та щиро розкаявся.

Заслухавши позицію прокурора та врахувавши, що підсудний неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області