У Сумах поліцейські просто біля школи затримали чоловіка з наркотиками

Чоловіка з ймовірно наркотичною речовиною затримали патрульні поряд зі школою 01 вересня.

Майже 5 місяців тому патрульні вже затримували цього чоловіка з речовиною, схожою на наркотичну.

Під час святкування Дня знань на території однієї зі шкіл патрульні забезпечували публічний порядок. Поліцейські помітили 2 підозрілих громадян біля шкільного входу.



Коли патрульні рушили до них, чоловіки різко кинулись у протилежному напрямку.

Інспектори патрульної поліції наздогнали їх. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили речовину, схожу на наркотичну та пристрій — можливо, для її вживання.

Майже 5 місяців тому патрульні вже затримували одного з цих чоловіків з ймовірно наркотичною речовиною, але тоді її кількість була значно більшою.

Чоловік пояснив, що разом з другом прийшов до школи, щоб підтримати свою сестру, яка тут навчається.

Правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського відділку поліції. Справу передали слідчим.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області